AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Öztürk, mesajında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan emniyet teşkilatının, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından birisi olduğunu belirtti.



Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır. Bu vesileyle ülkemizde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli halkımıza da teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum."