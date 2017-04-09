MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Pınar, mesajında, devletin temel unsurlarından biri olan emniyet teşkilatının, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması, hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.



Bugün Türkiye'nin, emniyet teşkilatının üstün gayretleri ve gece gündüz demeden, canla başla gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Pınar, şunları kaydetti:



"Polisimiz, terörle ve örgütlü suçlarla mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki dikkat çekici performansı ve başarılarıyla halkımızın güven ve desteğini kazanmıştır. Özellikle,son yıllarda faili meçhul olaylarının kalmaması, polis teşkilatımızın gurur kaynağı olmuştur. Sürekli gelişme prensibiyle eğitime önem veren, her türlü suç ve suçlularla mücadele edebilmek için güvenlik sektöründeki yeni teknolojileri yakından takip eden emniyet teşkilatımız, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gurur verici başarılara imza atmaktadır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için en değerli varlıkları olan canlarını feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anar, halen görevi başında olan polislerimize, fedakarca yürüttükleri güvenlik hizmetinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler dilerim."