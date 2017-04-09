Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Salihli ilçesinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki motosiklet grupları tarafından kortej düzenlendi.



Kent Meydanı'nda toplanan Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Türk Chopper (TCMK), Kara Aslar ve Salihli Kartalları Motosiklet Grubu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile şehir turu yaptı.



İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçemizde bulunan motosiklet grupları ile kentimizde şehir turu yaptık. Vatandaşlarımız şehir turumuza yoğun ilgi gösterdi. Gerek vatandaşlarımızla, gerekse diğer sivil toplum örgütleri ile kutlamalarımız devam edecektir." dedi.