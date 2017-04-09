Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Kara, mesajında, ülkede asayişin, huzurun, güvenliğinin ve adaletin tecellisinde Türk Polis Teşkilatına büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.



Emniyet teşkilatının toplumsal barışın huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu kaydeden Kara, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Türk Polis Teşkilatı, görevini, zor şartlar altında, gece gündüz büyük fedakarlıklarla, vatan, millet sevgisiyle, bilinçli ve ciddi bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Hiç şüphesiz ki emniyet mensuplarımızın görevleri oldukça zorlu ve meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir meslek ve görevdir. Emniyet teşkilatımız ve çalışanları kurulduğu ilk günden bu yana gerekli fedakarlık ve özveriyi göstererek milletimizin huzur, güven ve barış ortamında yaşanması konusunda büyük hassasiyet göstermiştir."



Kara, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını en içten dileklerle kutladığını kaydederek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.