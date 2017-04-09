Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliğini ziyaret etti.



Teşkilattaki görevli müdürler, amirler ve polislerin katıldığı ziyarette, şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi.



Ak, daha sonra şehit polislerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.



Ardından Ak, Asayiş Ekipler Amirliği'nde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi.



Verilen yemeğin ardından Mevlid-i Şerif okutuldu.