Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Özbalcı, mesajında, Türk polisinin milletin asayişini, huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlayan, hak ve özgürlükleri korumak için fedakarca faaliyet gösteren ve bu gayretiyle de Türk milletinin gözdesi haline gelen bir teşkilat olduğunu aktardı.



Emniyet teşkilatının devletin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil ettiğini belirten Özbalcı, "Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vermiştir. Bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır. Gecesini gündüzüne katarak toplumumuzun huzuru ve güveni için çalışan polislerimize, milletimiz de her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmıştır." ifadelerini kullandı.



Özbalcı,Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını en içten dileklerle kutladığını kaydederek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.