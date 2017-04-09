Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.





Asya, mesajında, emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan biri olduğunu belirtti.



Toplumda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin yanı sıra, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesinde önleyici tedbirlerin alınması ve olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesinin polis tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Asya, şunları kaydetti:



"1845 yılında kurulan ve bugüne kadar güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli polis teşkilatı, çok zor çalışma koşullarına rağmen gurur kaynağımız olmuştur. Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şayan başarılar elde etmiştir. Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlarım."