İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Tok, mesajında, Türk Polis Teşkilatının, ülkedeki, huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olduğunu kaydetti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayan Tok, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, gücünü kanunlardan ve halktan alan Türk polisimiz görevini fedakarca yapmaktadır. Toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanan Türk polisi, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.



Son yıllarda terörle mücadelede polisin ortaya koyduğu üstün gayret ve performansın takdire şayan olduğunu aktaran Tok, şöyle devam etti:



"Kamu düzenine ve devlet bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görev yapan polisimizin azim ve başarısı her türlü övgünün üzerindedir. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumayı, devlet bütünlüğünü hedef alan tehditlere karşı mücadeleyi vazife edinmiş olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında olan polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."