Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ve gençler, yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmaya, 350 kız ve erkek sporcu katıldı.



Yarışmada dereceye giren sporculara, bisiklet hediye edileceği belirtildi.



Yarışma öncesi konuşan İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, gençlerle bir araya gelmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.



Zengin, "Atletizm koşusuna sporcularımız ve çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, birlikteyiz, iç içeyiz. İnşallah Polis Haftası dışında da bu tür etkinliklerimiz olacak. diye konuştu.