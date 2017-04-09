Vali Mahmut Demirtaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.



Demirtaş, mesajında, polis teşkilatının, barış, huzur ve güvenin teminatı olduğunu belirtti.



Mutlu, huzurlu ve güven içinde bir toplum inşa edilmesinde gerekli parametrelerin yanında "emniyet" kavramının kuşkusuz çok büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Bireylerin ve toplumu oluşturan tüm katmanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bireylerin ve ailelerin huzur içinde yaşamaları, kamu düzeninin korunması, yasaların uygulanması, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, vatandaşların bireysel hak ve özgürlüklerinin korunması yolunda kuruluşundan bugüne üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getiren Türk Polis Teşkilatımız, ülkemizin ve milletimizin övünç kaynağıdır." ifadesini kullandı.



Demirtaş, barış ve huzuru tesis etmek yolunda kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren başarılarının haklı gururunu yaşayan polis teşkilatının, evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde, adalet ve güvenlik olgularının tesisine hayati katkılar sunmayı sonsuza kadar sürdüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında canı pahasına gösterdiği üstün mücadele ile vatan, millet ve bayrak sevgisini, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykıran Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlarken, görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin bekası ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlama yolunda dünyaya örnek olan başarılı çalışmalarından dolayı emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına ve ailelerine ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."