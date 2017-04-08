Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Civelek, mesajında, Türk Polis Teşkilatının 10 Nisan 1845 yılından bu güne kadar 172 yıl boyunca, toplumun huzuru, refahını, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamada gösterdiği üstün başarılar ile milletin sevgisini ve güvenini kazanmanın haklı onurunu taşımakta olduğunu bildirdi.



Polislerin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Civelek, vatanı için şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.



Emniyet teşkilatının polis ve vatandaş işbirliğiyle hayata geçirdiği sosyal projeler ile başarılı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Civelek, şunları kaydetti:



"Emniyet teşkilatımız, Kırklareli'nde yaptığı başarılı çalışmalarla ilimizin bir huzur kenti olmasındaki ciddi katkıları da yadsınamaz. İlimizde 'Vatandaşa Hizmet Odaklı Kamu Kurumu' anlayışıyla, mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir."