Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve müdür yardımcılarını makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özdemir, Erdoğan ve ekibine yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Erdoğan, Vali Özdemir'i, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla hafta boyunca yapılacak etkinliklere davet etti.