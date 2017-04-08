Edirne Valisi Günay Özdemir, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Özdemir, mesajında, 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğü, halkın can ve mal güvenliği, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek için büyük bir özveriyle gece gündüz yılmadan 172 yıldır görevi başında olduğunu ifade etti.



İki asra yakın fedakarca görev yapan Türk polisinin, gücünü halktan ve kanunlardan aldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:



"Kahraman Türk polisi, terörle mücadele ve genel asayiş olaylarında gerektiğinde can vererek ülke bütünlüğümüz için canla başla gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminde hainlere karşı göğsünü siper eden, bu karanlık gecede en çok şehidi veren kahramanlar, ülkemize karşı birleşen tüm şer odaklarına karşı amansız mücadelesini sürdürmektedir. Bu onurlu ve kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getirerek Edirne'mizi Türkiye'nin en güvenli ve huzurlu kentlerinden biri yapan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit olan polislerimizi rahmetle, gazi olanları ise minnetle anıyorum. Halen görevleri başında hizmet vermekte olan polislerimize üstün başarılar ve ailelerine de sağlık, mutluluk dileyerek tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutluyorum."