Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Güney Görev Grup Komutanlığı tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan polisler, denizaltı, hücumbot ve fırkateynleri gezdi.



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında bulunan gemiler, polis teşkilatı mensuplarının ziyaretine açıldı. Emniyet mensupları, denizaltı, hücumbot ve fırkateynleri gezme imkanı buldu.



Güney Görev Grup Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, TCG Giresun, TCG Gaziantep fırkateynleri ve TCG Burakreis denizaltısında subaylar tarafından karşılandı. Gemilerde gezdirilen ziyaretçilere, fırkateyn, hücumbot ve denizaltıların kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.



Öğle yemeği ikram edilen ziyaretçilerle bir araya gelen Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uca, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, seyir boyunca katılımcılarla ilgilendi.



Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, kardeş olarak gördükleri askerlerin gemisinde misafir edilmekten onur duyduklarını ifade etti.