Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü
İpekyolu Belediyesi "Kültür Sanat Günleri" çerçevesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.
İpekyolu Belediyesi "Kültür Sanat Günleri" çerçevesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, emniyet mensupları "El Deliye, Biz Akıllıya Hasret" isimli tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledi.
Oyunun ardından belediye yetkilileri polislere çeşitli hediyeler verdi.
Programa Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kamu kurumlarının amirleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
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