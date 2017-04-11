Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü - Balıkesir

Balıkesir'in Erdek ilçesinde konuşlu Erdek Mayın Filo Komutanlığı, TCG Erdemli Mayın Avlama Gemisi'nde emniyet mensuplarını ağırladı.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla, Komatlık Limanı'na demirli TCG Erdemli Mayın Avlama Gemisi'nde ağırlanan emniyet mensupları, Erdek Deniz Üs Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan tarafından bilgilendirildi.



Gemiden, denizde zodyak, helikopter, deniz uçağı ve paraşütle yapılan eğitimleri izleyen emniyet mensupları için etkinliğin sonunda yemek verildi.