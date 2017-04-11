Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolasıyla Ulaş ve Gürün ilçesinde programlar düzenlendi.



Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



İlçe Emniyet Amir Vekili Abdulkadir Akkaya tarafından karşılanan Yılmaz, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polislerle bir süre sohbet eden Yılmaz, "172 yıllık mazisiyle devletimizin en köklü kurumlarından emniyet teşkilatımız, halkımızın mal ve can güvenliğini sağlamakta aynı zamanda insanlarımızın huzur ve barış ortamında yaşaması için mücadele etmektedir. Bu vesileyle ülkesi ve milleti için canını feda eden emniyet mensuplarımıza rahmet diliyorum." dedi.



Akkaya ise Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



Gürün



Gürün'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla program düzenlendi.



Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, polis teşkilatının önemine dikkati çekerek, "Bizlerin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm polis teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyorum." dedi.



Polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve teşkilat mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Çiftçi, "Emniyet güçlerimiz, ülkemizin can damarıdır. Şehit polislerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden emniyet mensuplarımızı şükranla anıyoruz." diye konuştu.



İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ise programı düzenleyen Belediye Başkanı Çiftçi'ye teşekkür etti.



Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet personeli katıldı.