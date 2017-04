Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü Gaziantep'in ilçelerinde kutlandı.



İslahiye ilçesindeki tören Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Törene, Kaymakam Ramazan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, Belediye Başkanı Kemal Vural, muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş alanda yaptığı konuşmada, İslahiye'nin sınır bölgesi olmasına rağmen en huzurlu ilçelerden birisi olduğunu söyledi.



Bu konuda en büyük sorumluluğun İslahiye halkına düştüğünü belirten Sarıtaş, bu konuda tüm ilçe halkına teşekkür etti.



Etkinlik, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere verilen ödül ve hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.



Araban'daki tören



Araban Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile diğer ilgililerin katıldığı törende konuşan İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, emniyet teşkilatının kuruluşundan bu güne kadar her zaman milletin hizmetinde olduğunu dile getirdi.



Halkın güven ve desteğine layık olma anlayışı içerisinde anayasa ve kanunlardan aldığı güçle başarılı şekilde hizmet veren teşkilatın gururla yoluna verem ettiğini ifade eden Özpınar, "Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve halkımızın çıkarları için bu şerefli ve zor olan görevi yerine getirmek isterken hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi huzurlarınızda rahmetle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.



Nizip'teki tören



Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, gece gündüz demeden fedakarca bu vatan, millet ve bayrak için yeri geldiğinde canlarını vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.



Vatanın her karış toprağını canları pahasına savunacaklarını ve bulundukları her yerde halkın canını, malını ve namusunu koruyacaklarını ifade eden Yaman sözlerini şöyle sürdürdü:



"Polislik sadece bir meslek değil bizler için hayatımız demek bu nedenle bizler polis teşkilatı olarak gece gündüz demeden fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Terör saldırılarının yoğunlaştığı bu günlerde şunu herkes bilmelidir ki düşmanlarımız asla emellerine ulaşamayacak şanlı tarihimizde Çanakkale'de ve kurtuluş savaşında ve daha nice cephelerde olduğu gibi devletimiz yine zafere ulaşacaktır."



Yapılan konuşmaların ardından slayt gösterisi ve günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiir ve kompozisyonlarla devam eden program Emniyet Müdürlüğü bahçesinde verilen kokteyle son buldu.



Programa, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Nizip Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Daire Amirleri, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.



- Yavuzeli'ndeki etkinlikler



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yavuzeli Anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Polis memurları yaptıkları mesleği öğrencilere anlatarak bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.