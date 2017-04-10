Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren tarafından karşılanan Bakan Kaya, kendisini bekleyen kadın polislere çiçek verdi. Polislerle tokalaşan Bakan Kaya, daha sonra Dağdeviren'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.



Bakan Kaya, ziyareti sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaya'ya ziyaretinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da eşlik etti.