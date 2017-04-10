Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

- Çelenk sunumu

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un konuşması

Emniyet müdürü ve beraberindekileri

Öğretmen evinden detay

Niğde Gazeteciler Cemiyetinin sürpriz pasta kesmesi NİĞDE- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı Niğde'de kutlandı.



Törende, Niğde Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, törende yaptığı konuşmada, devletin en temel amaç ve görevlerinin başında güvenlik geldiğini belirterek, güvenliğin sağlanmadığı bir yerde devlet varlığından söz edilemeyeceğini söyledi.



Kurt, bunun canlı örneklerinin Suriye ve Irak'ta görüldüğünü belirterek, "Türk Polis Teşkilatı, devletin bu en temel amaç ve görevlerinin yerine getirilmesinde çok önemli bir sorumluluk üstlenmekte. Bu görevini de asil kanını taşıdığı Türk milletinin milli ve manevi değerlerine, kanunlara, insan hakları gibi evrensel değerlere sahip olmasıyla yerine getirmekte, bu uğurda gerektiğinde bir an tereddüt etmeden şehit veya gazi olmayı göze almaktadır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Kurt, beraberindeki emniyet mensupları ile Vali Ertan Peynircioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Daha sonra öğretmen evinde kokteyl verildi. Burada Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Başaran ve üyelerince sürpriz pasta kesildi.