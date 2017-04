Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü - Kültür ve Turizm Bakanı Avcı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte şehit polislerin aileleri ve gazi polislerle bir araya geldi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Polisevi'nde düzenlenen etkinliğe, şehit polis aileleri ve gaziler ile Bakan Avcı, Vali Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapusuz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile diğer ilgililer katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Avcı, Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünün iyiliklere, güzelliklere, huzura, barışa ve esenliğe vesile olmasını diledi.



Kuruluşun beri devlet ve millet için canları feda eden bütün şehitleri rahmetle anan, ailelerine sabır dileyen Avcı, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.



Avcı, "172 yıldan beri vatandaşın güvenliği, huzuru için, milletimizin geleceği için, devletimiz bekası için her şart altında canını feda edecek kadar vazife şuuru ile çalışan kahramanların omuzlarında bugünlere geldik. Onların her birine minnet borçluyuz. Cenab-ı Hakk himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Her birinin mekanını cennet eylesin. Devletimiz şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında. Bundan sonra da yanlarında olmaya deva edecek." diye konuştu.



Bakan Avcı, konuşmanın ardından 17 Ocak'ta Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in 1 yaşındaki oğlu Eyüphan'ı kucağına alıp, sevdi.