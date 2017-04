Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için mevlit okuttu.



Belediyenin düğün salonunda gerçekleşen programda konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, geçmişe göre polis vatandaş ilişkisi hususunda ciddi bir bilinçlenmenin ortaya çıktığını söyledi.



Vatandaşların polis teşkilatını bir güven adası olarak görmesi gerektiğini ifade eden Doğramacı şunları söyledi:



"Polisimizin görev ve sorumlulukları noktasında daha bilinçlenmesi bizi bu günlere getirdi. Vatandaşlarımızın bu şekilde kuruluş yıl dönümlerinde coşkuyla polisimizin yanında olduğunu çoğu defa görmüş değildik. Polis teşkilatı sizlerin huzuru ve güveni için teşkil edilmiş bir kuruluştur. Vatandaşımız her türlü sorununda ve sıkıntısında polisimizin yanında olabileceğini hissetmesi gerekiyor. Bu noktada vatandaşımızın bir çekincesi olmasın. Her türlü sıkıntınızla polisimiz ve jandarmamız ilgilenmekle yükümlüdür. Bütün emniyet mensuplarımızın polis bayramlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."



Gürpınar Emniyet Amiri Şener Karaboğa da emniyet teşkilatının toplumda huzur ve güveni sağlamakla görevli olduğunu belirterek, "Teşkilatımız, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlüdür. Görevini yaparken şehit düşen kardeşlerimiz Yaşar Uysal ve Ömer Faruk Bol anısına mevlit okuttuk. Sağolsun vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Mevlidin ardında yaklaşık 2 bin vatandaşımıza yemek dağıttık." diye konuştu.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.