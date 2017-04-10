Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Edirne Gençlik Merkezi üyeleri polislere karanfil dağıtarak, polis gününü kutladı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine giden Edirne Gençlik Merkezi üyeleri, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yılı nedeniyle polislerin günlerini tebrik etti.



Nizamiyedeki polislerle bir süre sohbet eden Gençlik Merkezi üyeleri daha sonra diğer birimleri dolaşarak polis memurlarına karanfil verdi.