İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kurulduğu ilk günden itibaren gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışını, gelecek kuşaklara da aynı hassasiyetle aktaracak Türk Polis Teşkilatının suçla mücadelesi, kötülük bu dünya üzerinden silininceye kadar durmaksızın devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Milletin devletiyle kurduğu ilişkinin tarih boyunca başka ülkelerden çok daha farklı olduğunu, çok daha insancıl bir özellik gösterdiğini belirten Soylu, "Valisine, kaymakamına, hakimine türküler ve ağıtlar yakan milletimiz, askerini 'Mehmetçik' diye sevmiş, polisini de 172 yıldır kendi öz evladı, kendi ailesinin bir ferdi olarak bağrına basmıştır.



Dünyanın bu en zor coğrafyasında, başka ülkelerdeki meslektaşlarından çok daha ağır ve geniş bir sorumluluk sahasında faaliyet gösteren Türk polisi, milletinin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için kurulduğu ilk günden beri büyük bir fedakarlık ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Türk polisinin, asli görev alanı olan asayişi temin etmek için var gücüyle mücadele ettiğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:



"Bir yandan da uyuşturucu ticaretinin geçiş güzergahında zehir tacirlerine göz açtırmayan, diğer yandan doğu ve batı arasındaki her türlü kaçakçılığa darbe üstüne darbe indiren öte yandan ülkenin birliğine ve devletin bölünmez bütünlüğüne kasteden hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren polis teşkilatımız, vatandaşımızın huzur içinde başını yastığa koyabilmesini temin etmek için her türlü takdirin ötesinde bir başarı ortaya koymaktadır."



Dünyada suçun çeşidinin ve miktarının giderek arttığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"Teknolojisini ve kapasitesini de buna paralel olarak arttıran Türk Polis Teşkilatı, suçla mücadele konusunda elde ettiği başarılarla küresel çapta da itibarını giderek artırmakta ve polis teşkilatları arasında dünya ölçeğinde de ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunmaktadır. Kurulduğu ilk günden itibaren gurur ve şerefle ortaya koyduğu bu hizmet anlayışını, gelecek kuşaklara da aynı hassasiyetle aktaracak olan Türk Polis Teşkilatının suçla mücadelesi, kötülük bu dünya üzerinden silininceye kadar durmaksızın devam edecektir."



Fedakarlık ve millet sevdası üzerine bina edilmiş Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlayan Soylu, ilk günden bugüne kadar şerefli yıldız altında kuruma ve bu millete hizmet etmiş, şehit ve gazi olmuş bütün geçmiş büyüklere rahmet diledi.