Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü Kızılcahamam'da törenle kutlandı.



15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Törene, İlçe Emniyet Müdürü Erol Dağdelen, siyasi parti temsilcileri ile polis memurları katıldı.



Program sonunda, Dağdelen ve beraberindekiler, İstanbul'da 2012 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Zekeriya Yurdakul'un kabri başında dua etti.