Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan polis Eyyüp Oğuz ile İzmir'deki terör saldırısında kahramanlığıyla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.



Elazığ Öğretmenevi'nde düzenlenen törenin ardından İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve kentteki şehit yakınları Harput Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.



Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.





"Allah devletimizi korusun ve şehitlerimize rahmet eylesin"



FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Allah devletimizi korusun ve şehitlerimize rahmet eylesin. Bir an önce bu belaların defolmasını istiyoruz. Artık şehitlerin gelmemesini istiyoruz." dedi.



Şehit Sekin'in kabrine ziyaret



Elazığ'ın Baskil İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertunç Ateş, teşkilat mensupları ile İzmir'deki terör saldırısında kahramanlığıyla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i mezarı başında andı.





Ateş ve beraberindekiler, Sekin için dua okudu.





Trafik kazasında şehit olan polis memurları için mevlit



Mardin'in Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Murat Karabulut Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak, Mazıdağı Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin ve vatandaşlar katıldı.



Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek, önceki gün ilçede trafik kazasında hayatını kaybeden şehit polis memuru Ali Rıza Yılmaz'ın Hatay'daki cenazesine katıldığı için törende bulunamadı.



Törenin ardından trafik kazasında şehit olan polis memurları Yılmaz ve Sedat Balıkçı ile tüm şehitler için mevlit okundu.