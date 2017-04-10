Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Malazgirt ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Akpınar, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının güvenini ve sevgisini kazanmış, demokratik Türk devletinin ilke ve inkılaplarının ve laik Cumhuriyetin teminatı olan teşkilatının, 172. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.



Emniyet teşkilatının toplumdan beklentilerine cevap verdiğini ve sürekli kendisini yenilediğini bildiren Akpınar, "Emniyet teşkilatı toplumda huzur ve düzen ile vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için hayati önem üslenmiştir. Türk polisi görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir." diye konuştu.