Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl
Erciş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Erciş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Candaş, beraberindeki polislerle Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ı makamında ziyaret etti.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, kurum amirleri katıldı.
sponsored ads