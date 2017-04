Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunu 172. Yılı - Izmir/

İzmir'in Bornova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Işıkkent Polis Şehitliği'ndeki törene İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı.



Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.



İl Emniyet Müdürü Aşkın, törenin Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerden en anlamlısı olduğunu söyledi.



"Sizler vatan, millet uğruna canlarınızı vermekten hiç çekinmediniz." diyen Aşkın, şunları kaydetti:



"Milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünüzü bir an bile kırpmadan görev yaptınız. Makamların da en büyüğüne ulaştınız. Bu fedakarlıklarınızı büyük Türk milleti asla unutmayacaktır. Türk Polis Teşkilatının bugün nöbetini devralan bizler, sizden emanet aldığımız kutsal bayrağımızı canımız pahasına koruyacak ve gelecek nesillere tertemiz teslim edeceğiz. Bu yolda önümüze çıkacak hainlere de gereken dersi vermekte sizler gibi bir an tereddüt etmeyeceğiz."



Konuşmanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı



Konuşmaların ardından ziyaretçiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Elazığ'da 2012'de geçirdiği trafik kazasında şehit düşen polis memuru Murat Koç'un annesi Fındık Koç (58), İl Emniyet Müdürü Aşkın'dan istekte bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "'Oğlum okumayı çok seviyordu. O sebeple oğlumun isminin bir okula verilmesini rica ettim." dedi.



1992'de şehit düşen dedesiyle aynı adı taşıyan 2 yaşındaki Volkan Türkoğlu'nun, oyuncak polis arabasıyla ziyarete gelmesi dikkati çekti.



Ziyaretin ardından törene katılanlara lokma ikram edildi.



Bayındır ilçesinde de tören düzenlendi



Bayındır ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Apak, mensubu olduğu teşkilatın 172. yılını kutlamaktan gurur duyduğunu söyledi.



Apak, "Bayındır halkının güven ve desteğini her zaman yanında hisseden Emniyet Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın memnuniyetini ve sunulan güvenlik hizmetinin kalitesini her geçen gün artırmayı amaç edinmiştir. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, her şeyden önce toplumda dirlik ve düzenin yani güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür." diye konuştu.



Törenin ardından katılımcılara lokma dağıtıldı.