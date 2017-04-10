Türk Polis Teşkilatının 172. Yıldönümü

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurban kesti.



Polisevi bahçesinde düzenlenen kurban kesme törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, muhtarlar ve polis memurları katıldı. Etkinlikler kapsamında kesilmek üzere getirilen 5 adet küçükbaş hayvan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan dualar eşliğinde kesildi. Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Dilberoğlu, "Burada kesilen kurbanlar, yoksul ailelere dağıtılacaktır. Allah polis teşkilatımızı ve tüm güvenlik teşkilatımıza acı ve kötü günler göstermesin ve Allah onları kaza ve beladan korusun" diye konuştu.



Hakkari'deki etkinlikler akşam namazının ardından H. Sait Camiinde okutulacak mevlid-i şerif ile sona erecek. - HAKKARİ