Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden proğramda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, "15 Temmuz günü gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde aziz Türk milletinin desteğini arkasına alan teşkilatımız, ülkenin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle çalışmış ve tarihe unutulmayacak izler bırakmıştır." dedi.