Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri'nde tören düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Güner, burada yaptığı konuşmada, polisin kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görev yaptığını bildirdi.



Törende, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polis memurları ile vatandaşlar katıldı.





Güner, daha sonra Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Can, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın da katılımıyla tebrikleri kabul etti.



Pazaryeri



Kutlama programı kapsamında Kara Mustafa Paşa Camii'nde öğlen namazından önce şehitler adına mevlit okundu.



Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk konulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.



Tören alanında konuşan İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Mehmet Karalar, "Vatanın, milletin ve vatandaşların huzur ve güvenliğini cansiperane olarak koruma görevini üstlenen teşkilatın kuruluşunun 172. yılını geride bıraktık.



Teşkilatımız, devletin var oluşuyla birlikte asayişi sağlama, toplumun huzurunu koruma ve sürekliliğini sağlama görevini yerine getiriyor." dedi.