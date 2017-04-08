Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan emniyet teşkilatının, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.



Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan emniyet teşkilatının, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa ettiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit düşen güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."



Vergili de Türk Polis Teşkilatının ülke ve millet için huzurun ve güvenin teminatı olduğunu ifade etti.



Polisin, toplumda güven, huzur, barış, sükunet gibi kavramların temini ve tesisi açısından önemli bir görev üstlendiğini aktaran Vergili, "Bu görev ki, zaman, mekan kavramlarına bağlı olmadığı gibi en zor ve imkansız şartlar altında da devam etmektedir. Bu duygularla Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.



Aksoy ise mesajında, polis teşkilatının, dirlik ve düzeni sağlamada üzerine düşen görevi her türlü şartta layıkıyla yerine getiren, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yüreğinde hisseden, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak bu kutsal görevi 171 yıldır başarıyla yerine getiren, nadide ve köklü bir teşkilat olduğunu kaydetti.



Türk Polis Teşkilatının şerefli mazisinden bugüne kadar ülkenin birliğine ve beraberliğine gösterdiği önemi göz ardı etmenin asla mümkün olmadığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:



"Polislerimiz, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olma ruhunu, vatan aşkını, bayrak sevgisini en iyi anlatan örnek vatandaşlardır. Polisin sadece suçluyu yakalamada değil, suçu önlemede de sorumluluğu bulunduğu ve bu anlamda suçu oluşmadan önlemede büyük gayret gösterdiği de gözden kaçmamalıdır. Polis teşkilatımız, kuruluşunun üzerinden geçen 172 yıl içinde gittikçe güçlenmiş, son model araç ve gereçlerle donatılmış, teknolojik alt yapıya sahip, dünya polis teşkilatlarıyla bütünleşmiş modern bir teşkilattır. Bu vesile ile polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde tüm polislerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyor, tüm polis kardeşlerimi cehabı hakka emanet ediyorum."