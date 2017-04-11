Malazgirt Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarette polis araçlarına bindirilen öğrencilere, polislik mesleği hakkında bilgi verildi.



Okul müdürü Emine Hatun Arkaç, polislerin anlamlı gününde onları yalnız bırakmak istemediklerini, öğrencilerin de ziyaretten çok memnun ayrıldığını dile getirdi.



Kaymakam Soner Kırlı da polisleri ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi.