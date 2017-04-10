Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Muğla Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'ya 22 yıl önce terhis olduğu komanda birliğinin künye defterinin fotokopisini hediye etti.



Muğla Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Polis Haftası nedeniyle Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.



Özfidan'ın, ziyaret sırasında vatani görevini 22 yıl önce komando olarak yapan Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'ya birliğinden terhis olduğunu gösteren fotoğraflı künye defterinin fotokopisini, komando beresi, ve bıçağı ile hediye ederek, komando brövesi taktı.



İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Numan Öksüz, Jandarma Albay Erol Ürküt, İdari Kısım Amiri Jandarma Astsubay Başçavuş Yaşar Arslan ile Jandarma Astsubay Çavuş Semiye Adakçı ve Uzman Jandarma Çavuş Erkan Börekçi'nin de hazır bulunduğu ziyarette, Özfidan'ın şahsında tüm polislerin "Polis Haftası"nı kutladı.



Ziyaret sırasında konuşan Albay Özfidan, polis teşkilatının 172 yıldır kahramanca milletin emrinde görev yaptığını belirtti.



Çetinkaya'nın 22 yıl önce jandarma komando asteğmen olarak terhis olduğunu öğrendiğinde bu sürprizi yapmaya karar verdiğini anlatan Albay Özfidan, "Biliyoruz ki siz de bir zamanlar jandarma olarak teşkilatımız bünyesinde görev yaptınız. Jandarma Komando Okulunda eğitiminizi başarılı ile tamamladınız. O geçmiş günlerin hatırasına jandarma komando brövesini sizlere takdim etmek istiyorum. Kardeş kurum olarak, Jandarma Teşkilatı olarak 172'nci yılınızı kutluyorum." dedi.



Albay Özfidan'ın sürprizleri karşısında duygulu anlar yaşayan İl Emniyet Müdürü Çetinkaya da hayatındaki en güzel Polis Haftası hediyelerinden birini aldığını söyledi.