Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

İdil Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yağan, Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



Yağan, mesajında, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren emniyet mensuplarına teşekkür etti.



Polislerin sadece güvenliğin tehlikeye girdiği anda değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Yağan şunları kaydetti:



"Emniyet teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımın tam olduğunu ifade ediyorum."