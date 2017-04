Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Odabaş, mesajında, toplumsal huzurun sağlanmasının en önemli unsurlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Odabaş mesajının devamında şunlara yer verdi:



"Sürekli gelişme prensibiyle eğitime önem veren, her türlü suç ve suçlularla mücadele edebilmek için güvenlik sektöründeki yeni teknolojileri yakından takip eden emniyet teşkilatımız, tüm vatan sathında olduğu gibi ilçemizde de gurur verici başarılara imza atmaktadır.



Emniyetimizin en büyük güç kaynağı, millet olma irademizdir. Milletin sağlam iradesi her tür yanlışı her tür provokatif eylemi ve tahriki bertaraf edecek bir kaynaktır."