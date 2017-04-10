Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde tören düzenlendi.



Hekimhan'da Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İlçe Emniyet Müdürü Selami Şahin, anıta çelenk sundu.



Polis memuru Ercan Turhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 172. yıl önce vatandaşın esenliğini ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan Türk Polis Teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının devamı için üstün görev anlayışı içinde gayretlerini sürdürdüğünü söyledi.



Törene, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen Ömer Demir, daire amirleri, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileri, Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, emniyet mensupları katıldı.



Arguvan



Arguvan ilçesinde de İlçe Emniyet Amirliğinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Burada konuşan Kaymakam Cuma Emeç, zor ve onurlu görevlerini büyük bir özveriyle yürüten emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı.



Kokteyle, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Belediye Başkan Yardımcısı Kamber Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cem Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve vatandaşlar katıldı.



Programın ardından Arguvan Belediyesi'nce Tepebağ Mahallesi'nde tahsis edilen bir alanda fidan dikildi.



İlçe Emniyet Amiri Emre Büyük, Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan diktiklerini, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.