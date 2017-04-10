Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Güroymak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı törenle kutlandı.



Güroymak Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, polislerin gününü kutlayarak, milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polisleri rahmet ve şükranla andıklarını ifade etti.



Törene, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Kerem Güvener, kurum amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.