Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle emniyet mensupları Osmaniye Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Şehitlikte düzenlenen törene, Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, emniyet personeli ve şehit aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dua edildi. Dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.



Tören, diğer mezarlıklardaki şehitliklerin ziyaretiyle devam etti.