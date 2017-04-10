Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Oltu ilçesinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Cengiz Kuruçay tarafından Atatürk Anıt'ına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törene, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay İlhan Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yüzbaşı Murat Manas Demir de katıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Kuruçay, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.



Gün dolayısıyla şehitlik de ziyaret edildi.