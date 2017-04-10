Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Hayrabolu ilçesinde Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



İlçe Emniyet Müdürü Kadir Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Törene, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Cumhuriyet Savcısı Tanju Çatlı ve daire amirleri de katıldı.



Tören sonunda Polis Haftası dolayısıyla çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Akgün'den kutlama mesajı



AK Parti Milletvekili Metin Akgün, emniyet teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Akgün, mesajında, kurulduğu günden bugüne kadar, ülkede dirlik ve düzeni korumak için büyük bir çaba gösteren emniyet teşkilatının, toplumsal huzurun sağlanmasının en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.



Emniyet güçlerinin, güvenliğin, huzurun ve düzenin sürekli kılınması için gece gündüz demeden, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde gerektiğinde canını hiçe sayarak görevini fedakarca ve başarıyla yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Demokrasinin uygulanabilmesi, özgürlüklerin korunması ve adaletin tesisi ancak istikrarlı, güvenli ve huzurlu bir ortamda sağlanabilir. Polislerimiz zor görevlerini bu şuurla yürütmektedirler. 24 saat hizmet veren birkaç kamu kurumundan birisi olan emniyet teşkilatımız, yüksek vazife şuuru ile ülke genelinde, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir arada yaşamasını sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini başarıyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köşesinde özveri ile görev yapan emniyet teşkilatımızın 172. yıl dönümü kutluyor, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması ve ülkemizde emniyet ve asayişin sağlanması uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, en içten duygularımla selamlıyorum."