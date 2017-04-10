Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.





Törende, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan tarafından çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Avan, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının zaman gözetmeden çalıştığını ve tek amacının huzuru temin etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Bugün mensubu olmaktan kıvanç duyduğum, mazisi başarılarla dolu, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalışan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla, yapılan çalışmalarda halkımızın güven ve desteğini kazanmıştır."



Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.



Törene, Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, daire amirleri, müdürler, şehit aileleri ve emniyet mensupları katıldı.