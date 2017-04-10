Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

ADIYAMAN(AA) - Besni ilçesinde Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.



Gün dolayısıyla düzenlenen törende, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan tarafından çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Avan, törende yaptığı konuşamda, terör örgütlerine karşı emniyet mensuplarının kararlılığının devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Önce vatan millet sonra ana ve yar diyerek ülkemizin üniter yapısının korunması için 780 bin kilometre karede yaşayan kardeşlerimiz ile birlikte ezan ve bayrak inmez diyerek tek vatan, tek bayrak anlayışıyla Güneydoğu'da bölücü PKK terörüne, 15 Temmuz'da FETÖ terörüne, güneyimizde ülkemize yapılan saldırıları engellemek, canlı bombaları bertaraf etmek için DEAŞ terörüne, kurulması düşünülen terör devletlerini bertaraf etmek için YPG'ye karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatında ve tüm yurtta kahramanca mücadele eden, bu yolda serpilen birileri var dedirten polis ve askerimiz başta olmak üzere milletimizin her ferdi ile Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz."



Tören sonunda Besni Fen Lisesi Türk Halk Müziği Korosu mini konser verdi.



Törene, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.