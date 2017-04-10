Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü Serik'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk sunduktan sonra yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi esnasında teşkilatımız, milletimizle Çanakkale ruhuyla hareket ederek demokrasimize sahip çıkmış, ülkemiz çok önemli bir imtihandan alnının akıyla geçmiş ve dünya tarihinde ibretle gösterilecek bir destan yazılmıştır." dedi.



Ayrıca Polis Haftası münasebetiyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile Serik'te yılın polisi seçilen Muhammet Cura'ya ödülleri verildi.



Törene, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Yahsin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ece, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.



Program, İlçe Emniyet Müdürlüğünde günün anısına pasta kesilmesi ve kokteylle sona erdi.