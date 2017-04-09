Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Çoş, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Coş, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzur, güven ve istikrarının korunması, kamu düzeninin sağlanması için mesai ve iklim mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Türk polis teşkilatı mensuplarının, devletin sağladığı eğitim ve öğretim imkanları ile ileri teknolojik donanımlarla kendisini sürekli yenileme çabası içerisinde olduğunu ve üstün hizmet anlayışı ve özverileriyle kendisini çağın gereklerine intibak ettirdiğini ifade eden Coş, şunları kaydetti:



"Polis teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını ve ilimizin huzur, güven ve asayişin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimizin güvenliği için çalışan polisimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sakaryalı vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."



Coş, Türk polis teşkilatının, şanlı bayrağı vatanının her köşesinde dalgalanmasını temin etmek üzere, gerektiğinde canını hiçe sayarak bu ulvi görevini yerine getirdiğini belirterek, FETÖ'ce yapılan 15 Temmuz kanlı darbe kalkışmasında da polis teşkilatının, halkla beraber darbeci hainlere karşı sergilediği kahramanca duruşa işaret etti.



Vali Coş, bu vesileyle devleti, milleti, milli ve manevi değerleri için hayatlarını kaybeden tüm şehitleri ve merhum gazi polisleri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.