Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu¨yu¨k fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, milletin barış ve emniyet içinde yaşaması için u¨stu¨n bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatının, terör ve örgu¨tlu¨ suçlarla mu¨cadelede ortaya koyduğu başarıyla herkesi gururlandırdığını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Tu¨rk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönu¨mu¨ dolayısıyla Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Selami Altınok'a mesaj gönderdi.



Mesajında, vatandaşların can ve mal gu¨venliğinin, Türkiye'nin huzur, gu¨ven ve istikrarının gu¨vencesi olan Tu¨rk polis teşkilatının kuruluş yıl dönu¨mu¨nu¨ kutlayan Erdoğan, hukukun u¨stu¨nlu¨ğu¨nu¨, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum du¨zeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle, gece gu¨ndu¨z fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının, halkın gu¨venle sığındığı bir şefkat kapısı olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda huzur ve gu¨ven ortamının sağlanması, kamu du¨zeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati öneme haiz görevleri yerine getiren Tu¨rk polis teşkilatının, vatandaşlarla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecru¨besiyle hizmet kalitesini her geçen gu¨n artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu¨yu¨k fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için u¨stu¨n bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatımız, terör ve örgu¨tlu¨ suçlarla mu¨cadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır.

Tu¨rk polis teşkilatımız, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan emniyet görevlilerimiz sayesinde, milletimizin huzur ve gu¨ven kaynağı olmaya devam etmektedir.

Tu¨rk polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönu¨mu¨ vesilesiyle, görevleri başında şehit du¨şen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şu¨kranlarımı sunuyorum. Tu¨m emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."