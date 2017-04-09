Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Çimen, mesajında, 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk polis teşkilatının, Türkiye'de huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasında en büyük güvence olduğunu belirtti.



Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarla omuz omuza hizmet veren polisin, ülkenin ve milletin güvenliği için kendi canlarını ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"172 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan polis teşkilatımız, son yıllarda hayata geçirilen birçok düzenlemeyle vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir. Bu duygularla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve terörist gruplara karşı vatan savunmasındaki görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."