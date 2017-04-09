Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Toprak, mesajında, kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde aziz milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışan Türk polis teşkilatının, kurulduğu günden bugüne kadar canla, başla, büyük sadakatle görevini yerine getirdiğini belirtti.



Gelişen teknolojiyle polis teşkilatının sürekli kendini yenileyerek, emniyet ve güvenlik alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Toprak, şunları kaydetti:



"Bizler biliyoruz ki yıkıcı ve bölücü şer odaklarının karşısında cansiperane mücadele eden emniyet ve güvenlik güçlerimiz oldukça cennet ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacak. 15 Temmuz ihanet kalkışmasının eli kanlı maşalarına karşı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak üzere emniyet teşkilatımızın saldırıya uğrayan çeşitli hizmet binalarında şehadet şerbeti içen kahraman polislerimiz, tabancasını çekip tek başına teröristlerin üzerine yürüyerek, büyük bir terör olayını engellerken şehitlikle şereflenen tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz gibi Fethi Sekin kardeşimizde bunun en bariz ve abidevi örnekleridir."



Vali Toprak, "Kahraman Türk Polisimizin, belindeki silahını, üzerindeki üniformasını ve sahip olduğu yetkileri yüce Türk milletinin emanetleri olarak bildiğine ve Oğuz Kağan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar uzanan kahraman atalarına layık bir vatan evladı olmanın şuuruyla görev yaptığına inanç ve itimadımız tamdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, şehadet şerbetini içen ve ebediyete intikal eden emniyet teşkilatı mensuplarımızı rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.