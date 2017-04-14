Akdağmadeni ilçesinde yaşan bir grup genç, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler için etkinlik düzenledi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalindeki etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ülker, AK Parti İlçe Başkanı Önder Gürel, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, emniyet mensupları ile ilçe sakinleri katıldı.



Etkinlikte, ilçenin yerel sanatçılarından İbrahim Yalçın ve Muhammed Coşar, söyledikleri şarkı ve türkülerle katılımcıları eğlendirdi.



İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ülker de, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuruluşumuzun 172. yıl dönümün de bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.